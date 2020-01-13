В Кемеровской области предприятие и его руководитель привлечены к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По постановлению прокурора г. Осинники Кемеровской области предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности за нарушения при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим.

Возбуждению дела об административном правонарушении предшествовала проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Согласно закону работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы.

Прокуратурой г. Осинники установлено, что в 2019 году коммерческая организация заключила трудовой договор с бывшим государственным гражданским служащим отдела МВД России по г. Осинники. При этом, вопреки требованиям закона сообщение о заключении с ним трудового договора по месту его прежней службы предприятие не направило.

По итогам проверки прокурор города возбудил в отношении предприятия и должностного лица административные производства по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Постановлениями суда предприятие и его руководитель признаны виновными в совершении указанных административных правонарушений, им назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, прокурор внес генеральному директору представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, по результатам рассмотрения которого одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры для устранения нарушений.

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