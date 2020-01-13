В Приморье прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного чиновника, обвиняемого в получении крупной взятки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Уссурийский городской прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района Приморского края.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления в крупном размере).

По версии следствия, чиновник за денежное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей должен был обеспечить путем устранения возможных претендентов победу ООО «Нефрит ДВ», действовавшего в рамках Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности», в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 180 тыс. кв.м.

Денежные средства глава поселения получал через посредника, который также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

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