В Рязанской области по требованию природоохранного прокурора обеспечен свободный доступ граждан к озеру Белое в национальном парке «Мещера»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения водоохранного законодательства на территории национального парка «Мещера» Рязанской области.

Установлено, что собственником земельного участка, расположенного на особо охраняемой природной территории федерального значения, незаконно возведено металлическое ограждение в водоохраной зоне озера Белое, которое препятствует свободному проходу граждан к водоему.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд.

Клепиковским районным судом Рязанской области требования прокурора удовлетворены. На собственника возложена обязанность снести незаконное сооружение.

Решение суда исполнено, забор демонтирован. Свободный доступ граждан к озеру обеспечен.

Нарушение закона устранено.

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