О. Мельниченко: Особое значение для нас имеет парламентский контроль за реализацией государственной политики регионального развития

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинформировал о ключевых задачах Совета Федерации на весеннюю сессию 2020 г. по направлениям деятельности Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области подчеркнул, что сенаторы уделяют особое внимание вопросам стратегического планирования в России. Он проинформировал, что наиболее актуальные вопросы в этой сфере, в том числе имеющиеся проблемы и положительные практики будут рассмотрены на запланированном Комитетом «круглом столе» на тему «Стратегическое планирование на муниципальном уровне: эффективные практики, проблемы и пути их решения» (март 2020 года).

Сенаторы уделяют особое внимание вопросам стратегического планирования в России

По словам Олега Мельниченко, одной из задач Совета Федерации на весеннюю сессию видится участие в обсуждении возможных направлений совершенствования конституционно-правовых основ местного самоуправления и системы органов публичной власти в целом, а также в выработке конкретных предложений по этим вопросам. Так, планируется заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему «Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и перспективы развития». «Применение механизмов межмуниципального сотрудничества позволяет муниципальным образованиям консолидировать финансовые, материальные и другие ресурсы для более эффективного решения важнейших задач», — уверен сенатор.

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Олег Мельниченко обратил внимание, что особое значение для Совета Федерации как палаты регионов имеет парламентский контроль за реализацией государственной политики регионального развития, в том числе Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. «Решение актуальных задач пространственного развития напрямую влияет на обеспечение равных возможностей для реализации экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны, повышение качества их жизни, обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов».

По его словам, в период этой сессии Комитетом будет осуществляться мониторинг реализации Стратегии, а также участие в разработке и обсуждение документов, предусмотренных планом ее исполнения.

Комитет планирует провести в мае 2020 г. «круглый стол» на тему «Межрегиональное сотрудничество как фактор укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (на примере Поволжья и Северного Кавказа)». Мероприятие направлено на содействие развитию межрегионального сотрудничества, расширению обмена опытом работы между органами государственной власти по сохранению и развитию культуры, языков и традиций народов Северного Кавказа и Поволжья.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в связи с тем, что в 2020 г. будет отмечаться 75-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., большое внимание Советом Федерации будет уделено подготовке и проведению комплекса мероприятий, посвященных этому важнейшему историческому событию. В рамках мероприятий будут рассмотрены вопросы сохранения исторической памяти российского народа, противодействия фальсификации истории России, исторического просвещения и укрепления общероссийской гражданской идентичности российского общества.

Глава Комитета СФ сообщил, что будет продолжена работа по мониторингу реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в субъектах Российской Федерации. Более широкий спектр вопросов, касающихся национального проекта, планируется обсудить в рамках встречи в формате «открытого диалога» членов Совета Федерации с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, проведение которой планируется в феврале 2020 г.

В период весенней сессии Совет Федерации продолжит рассматривать вопросы, связанные с переходом строительной отрасли от долевого строительства к проектному финансированию деятельности застройщиков. В рамках подготовки запланированных на май 2020 года парламентских слушаний на тему «Функционирование института проектного финансирования деятельности застройщиков в регионах: проблемы и пути их решения» планируется провести мониторинг сложившейся правоприменительной практики в этой области.

Олег Мельниченко рассказал, что Совет Федерации продолжит работу по решению проблем жилищно-коммунальной сферы, требующих совершенствования законодательного регулирования. Этому будет способствовать проведение заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации на тему «Совершенствование государственной жилищной политики».

В июне Комитет планирует провести парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства, регулирующего применение цифровых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Сейчас органами государственной власти ведется большая работа по подготовке законопроектов и подзаконных актов в различных областях применения цифровых технологий.

Олег Мельниченко отметил, что важная задача предстоящей сессии — мониторинг реализации федеральных законов, принятых в 2019 г., выявление проблем, возникших в правоприменительной практике. Например, Федерального закона «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», которым установлен запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц.

Совет Федерации уделяет большое внимание реализации государственной политики в Арктике, социально-экономическому развитию районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Продолжится работа в сфере совершенствования законодательного регулирования специальных мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне России, сказал парламентарий.

Он сообщил, что на апрель Комитетом запланировано выездное совещание в городе Салехарде на тему «Актуальные вопросы реализации государственной политики регионального развития в субъектах Российской Федерации, территории которых входят в Арктическую зону Российской Федерации (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа)». Также на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации будет рассмотрена тема «Совершенствование законодательного обеспечения развития горнодобывающей промышленности Дальнего Востока и Байкальского региона». В январе – феврале 2020 г. будет проведена интернет-конференция на тему «Актуальные вопросы опережающего социально-экономического развития Дальневосточного макрорегиона».

Сенатор обратил внимание, что в палате продолжится проведение ставших традицией Дней субъектов Российской Федерации, зарекомендовавших себя результативной площадкой решения вопросов, имеющих особую значимость для успешного развития российских регионов.

Как пояснил Олег Мельниченко, это лишь часть задач и направлений работы Комитета СФ в весеннюю сессию.

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