О. Старостина: Работа по пресечению продажи снюсов в Ненецком автономном округе дает положительные результаты

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в прошедшем в регионе совещании по этому вопросу.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа (НАО) Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках поездки в регион обсудила ход работы по пресечению продажи никотинсодержащей бестабачной продукции (снюсов) с представителями Управления Роспотребнадзора по НАО, прокуратуры округа, Управления МВД РФ по региону, Уполномоченным по защите прав предпринимателей и Уполномоченным по правам ребенка в НАО.

Поручение МВД России и Роспотребнадзору пресечь торговлю этой продукцией дал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

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Ольга Старостина напомнила участникам совещания, что на прошедшем 23 декабря 2019 г. заседании Совета Федерации сенаторы обратились к Правительству РФ с предложением запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией до момента принятия поправок в антитабачный закон.

В ходе рейдов в Нарьян-Маре и поселке Искателей фактов наличия в торговых точках бестабачных никотинсодержащих смесей не обнаружено

По информации представителя Роспотребнадзора, мониторинг торговых точек, профилактическая работа с предпринимателями, осуществляющими торговлю на территории Ненецкого автономного округа, дала положительные результаты. В ходе рейдов в Нарьян-Маре и поселке Искателей фактов наличия в торговых точках бестабачных никотинсодержащих смесей не обнаружено.

Прокуратурой округа подготовлен проект регионального закона, который предполагает установить запрет на розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных смесей и бестабачных никотиновых смесей. Законопроект направлен в адрес губернатора НАО для проведения оценки регулирующего воздействия и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Собрание депутатов НАО.

По мнению Ольги Старостиной, проблема употребления снюсов несовершеннолетними стоит очень остро, это вопрос жизни и здоровья молодого поколения. «Необходимо не только на законодательном уровне поставить барьер распространению этой продукции, но и объединить усилия всего общества, педагогов, родителей, молодежных общественных организаций по профилактике и разъяснению степени опасности её употребления», — считает сенатор.

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