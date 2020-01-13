Source: Russia – Council of the Federation

Участок на Дальнем Востоке получили более 76 тысяч человек, отметила вице-спикер СФ.

Программа «Дальневосточный гектар» дает дополнительный импульс развитию регионов. С начала ее реализации, с 2016 года возможностью получить землю на Дальнем Востоке воспользовались более 76 тысяч человек, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Как подчеркнула вице-спикер СФ, в рамках программы предусмотрен целый комплекс мер государственной поддержки. «На строительство жилья, создание новых форм сельского хозяйства, развитие малого предпринимательства выделяются гранты и субсидии, льготные кредиты и микрозаймы. За период действия «Дальневосточного гектара» ими воспользовались более двух тысяч человек».

По ее словам, существенной и востребованной поддержкой стала «Дальневосточная ипотека». «Большинство граждан использует участки под индивидуальное жилищное строительство. Молодые семьи и участники программы смогут взять ипотеку по беспрецедентно низкой ставке — 2 процента. Принятая государством мера направлена не только на создание комфортных условий для жизни, но и на повышение рождаемости».

Реализация программы «Дальневосточный гектар» продолжается, напомнила Галина Карелова. «В прошлом году ее действие было распространено на территории Республики Бурятия и Забайкальского края. С 1 февраля 2020 года жители всех регионов Дальнего Востока смогут подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии, а с 1 августа эта возможность будет у всех граждан».

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