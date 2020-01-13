Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела первый в новом году прием граждан Ростовской области.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела очередной прием граждан.

Обращения жителей региона касались вопросов ЖКХ, жилищного обеспечения, социальных льгот, перерасчета кадастровой стоимости имущества, работы правоохранительных органов, деятельности общественных организаций, судебных разбирательств по гражданским и уголовным делам.

Сегодня состоялся разговор о необходимости определенных изменений законодательства на федеральном уровне. Поступили также предложения о проведении просветительских мероприятий на территории региона

«Люди приходят с разной проблематикой, озвучивают много новых инициатив. Например, сегодня состоялся разговор о необходимости определенных изменений законодательства на федеральном уровне. Поступили также предложения о проведении просветительских мероприятий на территории региона. Подобный опыт у нас уже есть – совместно с депутатами Законодательного Собрания Ростовской области мы занимаемся проектом по правовому просвещению жителей Дона», — сказала Ирина Рукавишникова.

Кроме того, по словам сенатора, в ходе приема одним из заявителей была озвучена выявленная в ходе правоприменительной практики проблема в сфере проведения судебных экспертиз, которая требует обсуждения в кругу экспертного сообщества.

Говоря об итогах приема, Ирина Рукавишникова отметила, что одному из обратившихся жителей области будет предоставлена юридическая помощь, необходимая для возможного решения волнующего его вопроса. Кроме того, поддержку сенатора получит идея об организации курсов компьютерной грамотности для людей старшего возраста.

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