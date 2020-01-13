Российские конькобежцы – вторые в общекомандном зачёте Чемпионата Европы на отдельных дистанциях

Source: Russia Ministry of Sport

С 10 по 12 января в Херенвене (Нидерланды) прошёл Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Спортсмены из 19 стран разыграли 14 комплектов наград.

Российские конькобежцы завоевали 17 медалей: пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых.

«Золото» на личных дистанциях выиграли Павел Кулижников (500 и 1000 м) и Ольга Фаткулина (500 м). Кроме того, Павел Кулижников в команде с Русланом Мурашовым и Виктором Муштаковым одержали победу в мужском командном спринте, а Ольга Фаткулина вместе с Ангелиной Голиковой и Дарьей Качановой – в женском командном спринте.

Серебряные награды в личных дисциплинах завоевали Дарья Качанова (1000 м), Евгения Лаленкова (1500 м), Наталья Воронина (3000 м) и Денис Юсков (1500 м). Денис Юсков вместе с Александром Румянцевым и Данилой Семериковым стали серебряными призёрами в мужских командных гонках, а Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова – в женских командных гонках.

Бронзовые медали выиграли Руслан Мурашов (500 м), Денис Юсков (5000 м), Данила Семериков (масс-старт), Ангелина Голикова (500 м) и Екатерина Шихова (1000 и 1500 м).

В общекомандном зачёте сборная России заняла второе место. Первенствовали голландцы (8-5-3), третьими стали бельгийцы (1-0-0). Зачёт по общему числу медалей возглавили россияне (17), вторые – голландцы (16), третье место разделили итальянцы и норвежцы (по 2).

«Наша сборная на этом Чемпионате выступила просто блестяще, – отметил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. – Основные наши конкуренты – это голландцы, так что на этом турнире фактически получилась дуэль с голландской сборной. Если посмотреть по медалям, то по количеству золотых наград мы уступили, а вот по общему количеству даже завоевали на одну награду больше».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских конькобежцев и тренерский штаб сборной России с завоеванными наградами и желает новых ярких успехов и побед!

Фото: isu.org

Пресс-служба Минспорта России

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