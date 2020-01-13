Российские сенаторы начали работу на 28-й сессии АТПФ в Канберре

Source: Russia – Council of the Federation

Есть уверенность в том, что позиции всех без исключения российских проектов будут закреплены в его итоговых документах, считает Константин Косачев.

В г. Канберра (Австралия) начала работу 28-я сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ). В мероприятии принимают участие делегации тридцати двух парламентов стран-участниц, наблюдатели и приглашенные гости Форума.

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В составе делегации Федерального Собрания Российской Федерации — председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

Константин Косачев принял участие в заседании руководящего органа АТПФ – Исполнительного комитета, в котором Российская Федерация с 2017 года представлена в качестве одного из восьми членов. На заседании был представлен отчет делегации Российской Федерации о реализации резолюций, принятых на 27-й сессии АТПФ в Камбодже в 2019 году, а также обозначен ряд российских предложений по улучшению работы и поддержанию конструктивного характера деятельности Форума.

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

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Константин Косачев

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Людмила Бокова

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

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Делегация Совета Федерации принимает участие в работе 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

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Людмила Бокова выступила в ходе заседания женщин-парламентариев с докладом по вопросу содействия гендерному равенству в целях устойчивого развития и всеобщего процветания, а также реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Участники встречи были ознакомлены с информацией о результатах соответствующей работы в России и ходе реализации решений Евразийского женского форума, проведенного в сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге.

Члены российской делегации приступили к работе в профильных группах по согласованию проектов резолюций, внесенных Российской Федерацией для рассмотрения на 28-й сессии АТПФ: политической, экономической и группе по вопросам женщин-парламентариев.

Как отметил Константин Косачев, по результатам первого дня работы форума есть уверенность в том, что позиции всех без исключения российских проектов будут закреплены в его итоговых документах.

На полях Форума состоялась встреча российской делегации с председателем Постоянного объединенного парламентского комитета Федерального Парламента Австралии по международным делам, обороне и торговле Дэвидом Фоусеттом. В ходе беседы обсуждались, в частности, перспективы сдвига с мертвой точки российско-австралийских межпарламентских связей.

Константин Косачев довел до сведения Дэвида Фоусетта информацию о существующей в Совете Федерации практике проведения совместных с иностранными партнерами заседаний комитетов по международным делам, одним из важных направлений работы которых является подготовка совместных докладов главам государств по вопросам парламентской деятельности.

Стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества. Затрагивалась также ситуация на юго-востоке Украины и ход расследования обстоятельств крушения малазийского «Боинга» MH-17, в котором погибли в том числе подданые Австралии.

Россия стала участницей Форума в 1993 году. Делегации Федерального Собрания регулярно участвуют в работе АТПФ. Наша страна выступила организатором двух пленарных сессий – 15-й в Москве 21–25 января 2007 года и 21-й во Владивостоке 27–31 января 2013 года.

13–17 января 2019 года делегация Федерального Собрания Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым приняла участие в 27-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в г.Сиемреап (Камбоджа).

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