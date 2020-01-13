Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное13.01.2020 17:38

Торжественные мероприятия в честь дня рождения Сергея Королёва

В ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошли торжественные мероприятия в честь 113-й годовщины со дня рождения академика Сергея Павловича Королёва, выдающегося конструктора, основоположника отечественной ракетной техники и практической космонавтики, имя которого носит корпорация «Энергия».

По традиции, делегация предприятия во главе с генеральным директором — генеральным конструктором РКК «Энергия» Николаем Севастьяновым вместе с представителями администрации городского округа Королёв, космонавтами, ветеранами возложили цветы к мемориальным доскам на здании, где работал Сергей Павлович, и доме, где жил Главный конструктор, к бюсту Сергея Королёва на территории предприятия, памятнику на городском проспекте, носящем его имя.

У памятника «Звёздные люди Земли» состоялся памятный митинг в честь дня рождения человека, навсегда вошедшего в историю Корпорации, города, страны. Руководитель корпорации «Энергия» Николай Севастьянов напомнил, что Сергей Королёв — основатель РКК «Энергия», под его руководством были созданы и запущены первые отечественные ракеты, первые спутники, первые космические корабли, в том числе и корабль «Восток», поднявший на космическую орбиту первого человека Земли Юрия Гагарина. Николай Николаевич отметил, что «Энергия» продолжает дело Сергея Павловича и в настоящее время работает по трем главным направлениям: пилотируемым космическим системам, автоматическим космическим аппаратам и средствам выведения.

Выступивший на митинге первый заместитель главы администрации городского округа Королёв Юрий Копцик заверил, что жители города гордятся человеком, имя которого носит город, и чтят память великого ученого и конструктора. Победитель конкурса молодых ученых и специалистов им. С.П. Королёва Е.Соколов сказал, что внесение собственного вклада в создание новых технологий — лучший способ отдать дань уважения выдающемуся академику Сергею Королёву. Он выразил благодарность организаторам конкурса, который стимулирует молодых ученых и специалистов работать в космической отрасли.

Живые цветы были возложены к памятнику «звёздным людям» С.П. Королёву и Ю.А. Гагарину и бюсту С.П. Королёва на территории лицея № 5.

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