Т. Гигель: Участницы женского движения Алтая укрепляют взаимодействие с республиканскими парламентариями

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в чествовании активистов женского общественного движения Республики Алтай.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей командировки по региону приняла участие в чествовании активистов общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдын эпшилеры», которая в эти январские дни отметила свое десятилетие с момента образования.

Поздравить общественниц со знаменательной датой пришли также заместитель Председателя Правительства, министр финансов Республики Алтай Ольга Завьялова, и. о. министра образования региона Ольга Саврасова, заместитель министра труда и социального развития Республики Алтай Эмма Рябченко, заместители глав районных администраций.

Татьяна Гигель приняла участие в чествовании активистов общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдын эпшилеры»

Татьяна Гигель высоко оценила тесное сотрудничество активисток женского движения Алтая с парламентариями Республики Алтай. Сенатор отметила такие инициативы общественниц, как ограничение продажи спиртных напитков на территориях, приближенных к учебным заведениям, а также ограничение времени продажи вино-водочных изделий в Республике.

Немало внимания активистки уделяют таким важным направлениям деятельности, как формирование партнерских отношений с государственными структурами, росту устойчивого развития экономики

По мнению законодателя, представленный на встрече отчетный доклад руководителя общественной организации Светланой Полетаевой о проделанной десятилетней работе показал, что общественницы исходят из интересов, встающих перед обществом в определенный временной отрезок.

Чествовании активистов общественной организации «Женщины Алтая – Алтайдын эпшилеры»

«Немало внимания активистки уделяют таким важным направлениям деятельности, как формирование партнерских отношений с государственными структурами, росту устойчивого развития экономики», — подчеркнула Татьяна Гигель.

Секрет долголетия общественной организации законодатель видит еще и в стремлении доводить начатое до конца, несмотря на трудности, которые возникают на пути. Такой подход, на ее взгляд, способствует росту авторитета как самой организации в обществе, так и среди ее членов.

«За десять лет своего существования общественная организация расширила свои ряды, образовав филиалы в каждом муниципальном образовании, растет и перечень осуществленных ею проектов – подчеркнула парламентарий.

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