Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное13.01.2020 15:44

60 лет готовит Героев

2020 год — юбилейный для Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Официально легендарное место с уникальной системой подготовки покорителей космоса было образовано 11 января 1960 года. Сегодня же, 13 января, в ЦПК состоялось торжественное собрание, открывшее череду праздничных мероприятий и юбилейных проектов, посвященных 60-летию Центра.

«Для учреждения это серьёзная дата, которая говорит о большом трудовом пути коллектива, преемственности поколений, востребованности нашей работы в освоении космического пространства. Сейчас ЦПК ассоциируется с современными технологиями, эффективными программами подготовки космонавтов и астронавтов, профессионализмом специалистов высочайшего уровня. Мы не останавливаемся на достигнутом, а успешно находим новые возможности для роста, создавая сегодня задел на будущее, — обратился к собравшимся начальник Центра подготовки космонавтов Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель РФ Павел Власов. — Всё это стало возможным благодаря таланту, труду и самоотверженности людей, которые стояли у истоков образования Центра и работают здесь сейчас».

Павел Николаевич поблагодарил всех работников за талант, усердие, самоотверженный труд и личный вклад в развитие Центра и пожелал каждому высоких результатов, дружной работы, здоровья и уверенности в себе.

С поздравлениями, добрыми пожеланиями космических успехов, процветания и реализации амбициозных проектов к руководству и коллективу Центра также обратились почетные гости мероприятия, среди которых были дважды Герои Советского Союза, лётчики-космонавты СССР Борис Валентинович Волынов и Петр Ильич Климук, а также глава ЗАТО Звездный городок Евгений Васильевич Баришевский.

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