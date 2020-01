Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w Zwoleniu

Source: President of Poland in Polish

17 stycznia 2020 roku (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Zwoleniu (woj. mazowieckie), gdzie o godz. 16.00 spotka się z mieszkańcami (hala sportowa Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, ul. Wojska Polskiego 78).

Podczas spotkania planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, PESEL, imię ojca, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, rodzaj wykonywanego zajęcia oraz markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Urząd Miejski w Zwoleniu pod adresem:

do 16 stycznia 2020 roku (czwartek) do godz. 9.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Małgorzata Lepe-Celi, tel.: 607 969 474.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 15.00-15.45.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 13.00 (wejście i wjazd od ul. H. Sienkiewicza).

Szczegółowych informacji dotyczących wizyty Prezydenta RP w Zwoleniu udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Maciej Wojtkiewicz, tel.: 721 800 806.

