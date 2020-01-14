Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал об основных направлениях деятельности Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в 2020 г.

В 2020 году деятельность Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию будет направлена на совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения в аграрной сфере, в сфере природопользования и охраны окружающей среды, на формирование условий для развития агропромышленного комплекса (АПК), рыбного, лесного и водного хозяйства, земельных отношений, охраны недр. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия «Приоритетом Комитета является достижение конкретных результатов: от постановки задачи и ее отработки путем парламентских мероприятий – до решения».

Среди основных направлений в деятельности Комитета сенатор назвал тему совершенствования лесного законодательства. «Эта важнейшая тема, находящаяся на контроле у Председателя Совета Федерации, будет в ближайшее время рассмотрена в рамках выездного совещания в Архангельскую область под председательством заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева». ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

Необходимо законодательно уточнить полномочия Российской Федерации, субъектов Федерации в сфере распоряжения и пользования участками недр

По словам Алексея Майорова, в новом году рассмотрение вопросов законодательного регулирования полномочий субъектов Российской Федерации в сфере пользования недрами будет продолжено, в том числе в рамках парламентских слушаний. «Необходимо законодательно уточнить полномочия Российской Федерации, субъектов Федерации в сфере распоряжения и пользования участками недр. Это позволит наиболее оптимально учитывать экономические, социальные и экологические интересы субъектов Российской Федерации, более комплексно и рационально подходить к вопросам распоряжения государственным фондом недр на территории регионов, исключить имеющие место разногласия между Российской Федерацией и регионами в сфере пользования недрами».

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Глава Комитета СФ обратил внимание, что тема о мерах, направленных на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду, будет также рассмотрена в рамках парламентских слушаний. «Они пройдут в рамках парламентского контроля за реализацией рекомендаций, направленных на противодействие незаконному обороту пищевой продукции».

Сенатор отметил, что меры по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения будут обсуждаться в рамках заседания «круглого стола». «Одно из ключевых направлений обеспечения продовольственной безопасности страны — повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель, а также реконструкция и строительство мелиоративных систем», — пояснил парламентарий. Это обусловлено, в том числе тем, что пригодные для ведения сельскохозяйственного производства земельные ресурсы являются важным фактором конкурентоспособности страны (в России находится 9 проц. мировой пашни), но при этом достаточно сложны природно-климатические условия – для 80 проц. пашни свойственен дефицит атмосферных осадков, а 10 проц. пахотных земель переувлажнены. При этом, добавил сенатор, уровень мелиоративной обустроенности в современной России недопустимо отстает от конкурентов на рынке продовольствия.

В рамках одного из совещаний законодатели обсудят тему совершенствования финансирования национального проекта «Экология». Сенатор напомнил, что в состав национального проекта «Экология» вошли 11 федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I–II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий». «Участники совещания рассмотрят вопросы применения различных финансовых инструментов для реализации национального проекта «Экология».

Алексей Майоров также сообщил, что в период весенней сессии пройдет традиционная встреча Председателя Совета Федерации с тружениками социальной сферы села. «Эти встречи мероприятия акцентируют внимание на значимости сельской интеллигенции в развитии сельских территорий».

Еще одна важная тема, по словам законодателя, «Цифровая трансформация агропромышленного комплекса» будет рассмотрена в рамках «круглого стола». Одно из ключевых направлений обеспечения продовольственной безопасности страны — цифровая трансформация АПК посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в два раза к 2024 г.

Кроме этого сенатор проинформировал, что теме законодательных аспектов развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса также планируется уделить особое внимание. Мероприятие пройдет в рамках парламентского контроля реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Глава Комитета СФ указал на важность обсуждения вопроса о ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний «О комплексе первоочередных мер, направленных на обеспечение ускоренного развития отечественных селекции и семеноводства». Совещание пройдет в рамках исполнения поручения Совета Федерации по развитию отечественной селекции и семеноводства в целях решения задачи импортозамещения в данной сфере.

Как рассказал Алексей Майоров, на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации будет рассмотрена тема «Совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы». Эта работа также направлена на осуществление парламентского контроля по результатам правоприменительной практики Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности».

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