Банк России выпускает в обращение монеты из драгоценных и недрагоценного металлов (14.01.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России 14 января 2020 года выпускает в обращение монеты:

инвестиционные:

— серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец»;

памятные:

— серебряную номиналом 2 рубля «Создатель русского фарфора Д.И. Виноградов, к 300-летию со дня рождения (1720)» серии «Выдающиеся личности России»;

— серебряную номиналом 3 рубля «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым»;

— из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Московская область» серии «Российская Федерация».

Описание монет из драгоценных металлов:

Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) и инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 39,0 и 22,6 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет — «3 РУБЛЯ», «50 РУБЛЕЙ», дата − «2020 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0178) и 50 рублей (каталожный № 5216-0060) «Георгий Победоносец» расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены качеством «анциркулейтед».

Тираж:

— серебряной монеты номиналом 3 рубля — до 500,0 тыс. штук;

— золотой монеты номиналом 50 рублей — до 500,0 тыс. штук.

Памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) и 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 33,0 и 39,0 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты — «2 РУБЛЯ», «3 РУБЛЯ», дата − «2020 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

— монеты номиналом 2 рубля «Создатель русского фарфора Д.И. Виноградов, к 300-летию со дня рождения (1720)» (каталожный № 5110-0163) в центре расположен рельефный портрет Д.И. Виноградова в профиль, по внутренней окружности вверху расположена надпись «Д.И. ВИНОГРАДОВ», внизу — годы жизни мастера «1720–1758»; выполненное в цвете внешнее кольцо монеты оформлено с использованием мотива вьющегося винограда — декора чаши работы Виноградова.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 7,0 тыс. штук;

— монеты номиналом 3 рубля «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым» (каталожный № 5111-0414) расположены рельефные изображения парусных шлюпов и — в нижней части монетного поля — путеводной звезды; в верхней части справа расположено выполненное в технике лазерного матирования изображение контура Антарктиды с фигурками двух пингвинов; цветное покрытие поля монеты имитирует полярное сияние; по окружности имеется надпись «200-ЛЕТИЕ ОТКРЫТИЯ АНТАРКТИДЫ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Описание монеты из недрагоценного металла:

Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2020». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты (каталожный № 5714-0067) расположено рельефное изображение герба Московской области, на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части — «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в нижней части — «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Тираж монеты — 5,0 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

14 января 2020 года

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