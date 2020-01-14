Вопросы организации первых Игр стран СНГ обсудили в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 января, в Казани (Республика Татарстан) Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провели совещание по вопросам подготовки к проведению первых Игр стран СНГ.

Открывая мероприятие, глава Минспорта России отметил, что важным фактором при выборе столицы Татарстана местом проведения Игр стало наличие готовой спортивной и городской инфраструктуры, а также ответственность региона при организации масштабных спортивных мероприятий.

«В октябре 2019 года в Москве в ходе очередного заседание Совета глав правительств СНГ были официально учреждены Игры стран СНГ, – сказал Павел Колобков. – Предложение российской стороны о проведении первых Игр в 2020 году на территории России было ранее поддержано членами Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников СНГ. В этой связи перед нами стоит задача – провести первые Игры на самом высоком организационном уровне».

Цель проведения соревнований – укрепление традиционно сложившихся дружественных связей между народами государств – участников Содружества Независимых Государств.

Ожидается, что в Играх примут участие более 2000 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые разыграют около 230 комплектов наград в 21 виде спорта: баскетболе, боксе, пляжном волейболе, настольном теннисе, художественной гимнастики, водном поле, дзюдо, лёгкой атлетике, плавании, спортивной борьбе, самбо, фехтовании, мини-футболе, борьбе на поясах и «корэш», каратэ, танцевальном спорте, армрестлинге, мас-рестлинге, гиревом спорте, тайском боксе, шахматах.

Для проведения Игр СНГ будут задействованы 13 спортивных объектов Казани, в том числе семь объектов Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

Церемонии открытия и закрытия игр планируется провести в баскетбольном спортивном комплексе «Баскет-холл».

Проживать спортсмены будут в Деревне спортсменов (Деревне Универсиады – 2013).

Предусмотрена также деловая программа. Так, планируется проведение спортивного форума «СНГ – территория спорта», заседания Совета министров спорта стран Содружества Независимых Государств.

Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани в период с 20 по 27 августа 2020 года.

С использованием информации и фото пресс-службы Президента и Правительства Республики Татарстан

Пресс-служба Минспорта России

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