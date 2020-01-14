В Воронежской области перед судом предстанет бывший заведующий отделением областной больницы по обвинению в получении взяток на 6 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Левобережного района г. Воронежа Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего бывшего заведующего отделением анестезиологии-реанимации Воронежской областной клинической больницы № 1. Он обвиняется в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. 2, п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, с августа 2018 года по январь 2019 года злоумышленник, используя свое должностное положение, систематически получал взятки в виде денежных средств от подчиненных ему врачей больницы за общее покровительство по службе. Всего мужчина незаконно получил от подчинённых работников взятки на сумму около 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу.

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