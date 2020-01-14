В. Матвиенко: За четверть века работы Счетной палатой накоплен уникальный практический опыт организации и проведения финансового контроля

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации приняла участие в расширенном заседании Коллегии Счетной палаты РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в расширенном заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, посвященном 25-летию СП.

В своем выступлении глава СФ поздравила с юбилеем коллектив Счетной палаты и тех, кто стоял у истоков ее создания. «Сегодня Счетная палата — это один из наиболее эффективных и авторитетных государственных институтов, без преувеличения, главный финансовый ревизор страны».

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Валентина Матвиенко отметила, что за прошедшие годы Счетной палатой накоплен уникальный практический опыт организации и проведения финансового контроля. Оценке подвергалась эффективность не только бюджетных расходов, но и государственного управления в целом.

«Итоги вашей работы действительно впечатляют. Во многом благодаря вашим усилиям удалось создать систему внешнего финансового контроля на всей территории Российской Федерации», — сказала Председатель СФ.

Сотрудникам Счетной Палаты удалось создать систему внешнего финансового контроля на всей территории Российской Федерации

По ее словам, за прошедшие четверть века здесь сформировалась настоящая команда профессионалов со своим уникальным стилем работы, принципиальным отношением к делу. Счётная плата пользуется высоким авторитетом как со стороны государственных органов власти, общественных организаций, граждан России, так и на зарубежной арене.

«Об этом свидетельствует тот факт, что наша страна удостоилась чести проведения в прошлом году очередного конгресса Международной организации высших органов финансового контроля. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин стал президентом этой авторитетной организации», — отметила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что в ближайшие три года высшему органу государственного финансового контроля России предстоит формировать повестку международного аудиторского сообщества, определять пути повышения эффективности контроля за достижением целей устойчивого развития.

По мнению главы СФ, сегодня важнейшим направлением работы Счетной палаты стал аудит реализации национальных проектов и достижения стратегических целей социально-экономического развития страны. Ведомством создана полномасштабная система мониторинга их выполнения.

«Особое внимание здесь, безусловно, следует уделять ситуации в региональной плоскости. Ведь от того, как будет организована работа на местах, в значительной степени зависит успех нашей общей работы. Поэтому особенно важна методическая поддержка, оказываемая Счетной палатой контрольно-счётным органам субъектов Федерации», — сказала Валентина Матвиенко.

Важнейшим направлением работы Счетной палаты стал аудит реализации национальных проектов

Председатель СФ считает, что региональным палатам, в свою очередь, следует также скорректировать приоритеты своей деятельности. Необходимо сместить акцент с традиционного контроля и мониторинга в сторону оказания исполнительным органам власти экспертной поддержки и, прежде всего, в вопросах достижения целей и реализации региональных проектов.

Глава СФ подчеркнула, что за прошедшие годы между Советом Федерации и Счетной палатой сложилось исключительно плодотворное сотрудничество во многих сферах. «Это и совершенствование бюджетного и финансового законодательства, и укрепление региональных и местных бюджетов. Представители Счетной палаты регулярно принимают участие в работе наших пленарных заседаний, в заседаниях комитетов и других мероприятиях».

«Ваши информационно-аналитические материалы всегда отличаются особой достоверностью, обоснованностью и практическим ракурсом. Совет Федерации рассматривает их как надёжный источник информации, который помогает нам принимать взвешенные решения, реагировать на остроту той или иной проблемы», — отметила Валентина Матвиенко.

По ее мнению, опыт взаимодействия между Советом Федерации и Счетной палатой нужно активно распространять на региональный уровень, чтобы парламенты субъектов Федерации и контрольно-счетные органы были настоящими деловыми партнерами.

Валентина Матвиенко поблагодарила главу СП Алексея Кудрина, всех аудиторов и работников Счетной палаты за высокий профессионализм, принципиальность и преданность делу.

В ходе мероприятия выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он огласил поздравление главы государства в адрес руководства и сотрудников Счетной палаты РФ.

Алексей Кудрин в своем выступлении отметил, что Счетная палата — уникальный орган в системе государственного управления, который был создан для повышения ее эффективности, обеспечения прав граждан и налогоплательщиков. «За 25 лет проведено более 10 тысяч проверочных и аналитических мероприятий, выдано свыше 10 тысяч предписаний и представлений Счетной палаты. В правоохранительные органы и прокуратуру передано более 2700 материалов, возбуждено свыше 1890 уголовных дел», — сказал он.

В заседании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РФ — Министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и др.

В заключение мероприятия Валентина Матвиенко вручила награды Совета Федерации сотрудникам Счетной палаты, внесшим значительный вклад в ее деятельность.

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