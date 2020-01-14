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#НПО Энергомаш#Главное#НИИМаш14.01.2020 11:25

В НИИМаш новый генеральный директор

Решением Совета директоров НИИМаш (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») 14 января 2020 года на должность генерального директора НИИМаш назначена Елена Владимировна Матвеева.

Елена Владимировна родилась в городе Нижняя Салда. Имеет два высших образования — в 1991 году окончила Свердловский институт народного хозяйства по специальности «Экономика и социология труда», в 2015 году получила степень магистра ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Из 28 лет трудового стажа 13 лет Елена Владимировна Матвеева посвятила работе на предприятии ракетно-космической отрасли. В 2004 году перешла на ООО «Нижнесалдинский металлургический завод», а уже через год занимала на предприятии руководящие должности.

В 2012 году Елена Владимировна Матвеева была избрана главой городского округа Нижняя Салда, с исполнением полномочий председателя Думы городского округа Нижняя Салда. В 2016 году избрана главой городского округа с исполнением обязанностей главы администрации городского округа Нижняя Салда.

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