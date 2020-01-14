В. Рязанский: Регионы отчитались о результатах мероприятий по изъятию некурительной никотинсодержащей продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в селекторном совещании на эту тему, прошедшем в Роспотребнадзоре.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в селекторном совещании, которое прошло в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре). Совещание c участием руководителей всех региональных подразделений ведомства провела его глава Анна Попова.

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Валерий Рязанский отметил оперативную и качественную работу сотрудников Министерства внутренних дел РФ, Роспотребнадзора и Следственного комитета РФ по проведению контрольно-надзорных мероприятий в целях изъятия некурительной никотинсодержащей продукции из оборота и поблагодарил их от имени верхней палаты парламента.

«В настоящее время в Комитет Государственной Думы по охране здоровья поступило более 100 поправок к законопроекту, направленных на борьбу с распространением некурительной никотинсодержащей продукции. Наша задача – оградить детей и подростков от смертельно опасной продукции», — заявил сенатор. Он добавил, что в Комитете ГД сейчас ведется работа по подготовке текста законопроекта к принятию соответствующего правового акта во втором чтении.

Наша задача – оградить детей и подростков от смертельно опасной продукции

«Территориальными органами Роспотребнадзора проведено более 50 тысяч проверок объектов: общее количество проверок при производстве и обороте никотинсодержащей продукции с выявлением нарушений составляет 1 913. Если в первые дни эта продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день — лишь на каждом пятидесятом — семидесятом объекте», — сообщила Анна Попова.

Общее количество обнаруженной никотинсодержащей продукции на территории Российской Федерации составило 911 155 единиц (829 933 – импортного производства). При этом 93 проц. всей продукции было выявлено в первые дни проводимых контрольно-надзорных мероприятий.

Анна Попова отметила, что плотность и эффективность проводимых Роспотребнадзором проверок привела к снижению оборота некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках.

Вся выявленная продукция изъята из оборота. Составлено 1 327 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 155 постановлений, общая сумма наложенных штрафов превысила 6,6 млрд руб., в суды направлено 353 материала и 211 исков. Около 300 материалов дел передано в органы прокуратуры, внутренних дел и Следственный комитет.

«По 14 адресам, указанным на маркировке продукции, фактически производства не обнаружены, деятельность 5 производств приостановлена — это Санкт-Петербург, Ставрополь, Екатеринбург, Тюмень, Московская область, остальные производства в процессе установления места нахождения», — сказала Анна Попова. По ее словам, территориальными органами Роспотребнадзора усилена информационная кампания о вреде никотинсодержащей продукции.

Валерий Рязанский добавил, что родительская общественность в регионах горячо поддержала работу по выявлению и изъятию некурительной никотинсодержащей продукции, во многих регионах родители и волонтеры участвовали в рейдах вместе с сотрудниками заинтересованных организаций. В этой связи сенатор выразил надежду на скорейшее принятие столь важного правового акта в Государственной Думе.

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