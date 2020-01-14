В. Тимченко: Мы продолжим работу над законопроектами, совершенствующими инструменты новой регуляторной политики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о планах работы Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в ходе весенней сессии.

В период весенней сессии 2020 г. работа Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности будет осуществляться по всем направлениям, отнесенным к вопросам его ведения, сообщил председатель Комитета Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

«В частности, мы продолжим работу над законопроектами, направленными на реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности», — сказал сенатор.

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Он напомнил, что проекты федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», цель которых — снижение административного давления, повышение эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности за счет использования системы управления рисками, находятся на рассмотрении в Государственной Думе.

Деятельность Комитета СФ будет направлена на обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов власти регионов в вопросах реформирования контрольно-надзорной деятельности

«В ходе подготовки законопроектов к первому чтению Комитет направил запрос в субъекты Федерации, чтобы получить предложения, в том числе по матрице видов регионального и муниципального контроля. Все поступившие из регионов материалы проанализированы и переданы в Министерство экономического развития РФ и Государственную Думу», — отметил Вячеслав Тимченко.

Деятельность Комитета СФ будет направлена на обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов власти регионов в вопросах реформирования контрольно-надзорной деятельности. Сенатор сообщил, что в рамках этой работы намечен ряд мероприятий. В частности, на апрель – май запланировано выездное заседание Комитета в Краснодар на тему «Совершенствование правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля: региональный и муниципальный аспекты». Состоится также совещание, посвященное мониторингу правоприменительной практики в сфере государственного и муниципального контроля в субъектах Российской Федерации.

Кроме того, на июнь-июль намечено совещание на тему «Реализация пилотных проектов в сфере региональной контрольно-надзорной деятельности».

По словам Вячеслава Тимченко, Комитет СФ уделит большое внимание вопросам развития Национальной системы защиты прав потребителей. В этой связи запланирован ряд мероприятий, в том числе в рамках рабочей группы при Комитете. «В апреле – мае мы проведем совещание, посвященное развитию Национальной системы, примем участие во Всероссийском форуме участников Национальной системы защиты прав потребителей, а также в совещании по законодательному обеспечению ее развития».

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