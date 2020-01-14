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Сенатор принял участие в открытии многопрофильной поликлиники в Чебоксарах.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Вадим Николаев НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики принял участие в торжественной церемонии открытия многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы Минздрава Чувашии.

Сенатор отметил последовательность в действиях руководства Республики по укреплению первичного звена здравоохранения.

«В этом году из бюджета Республики на создание комфортной среды в поликлиниках и стационарах будет выделен миллиард рублей. Особое внимание уделяется сельской местности, где повсеместно вновь выстроены или капитально отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты», — подчеркнул Вадим Николаев.

Вадим Николаев принял участие в торжественной церемонии открытия многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы Минздрава Чувашии

Глава Республики Михаил Игнатьев ИгнатьевМихаил ВасильевичГлава Чувашской Республики отметил, что строительство многопрофильной поликлиники в центре Чебоксар – значимое событие последних лет: горожане очень ждали эту поликлинику. «В Республике в ближайшие пять лет будут отремонтированы и оснащены современным оборудованием все фельдшерско-акушерские пункты, центральные районные больницы и поликлиники. Будут созданы комфортные условия и для врачей, и для пациентов», – отметил руководитель региона.

Главный врач новой больницы Татьяна Маркелова рассказала, что в многопрофильной клинике пациенты всех возрастов смогут получить полный спектр современных медицинских услуг по сохранению и восстановлению здоровья.

Поликлиника оснащена самым современным диагностическим оборудованием. Все помещения обустроены в соответствии с современными требованиями санитарно-противоэпидемических норм, «бережливой поликлиники» и доступной среды.

Вадим Николаев принял участие в торжественной церемонии открытия многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы Минздрава Чувашии

Затраты времени пациента и медперсонала оптимизированы по правилам «бережливого производства». Благодаря этому пациент получит качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки, а медицинский персонал основную часть времени может уделять именно приему пациента, а не заполнению документации. В местах ожидания установлена комфортная мебель и экраны для отслеживания вызова пациента в кабинет к врачу. Во всех кабинетах и холлах отделения поликлиники созданы комфортные условия получения медицинской помощи от первого обращения пациента до выздоровления.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Викторов сообщил, что с 2013 года построено 206 фельдшерско-акушерских пунктов. За последние пять лет капитально обновлено более 40 процентов площадей медицинских организаций. В 2018–2019 гг. в рамках национального проекта «Здравоохранение» было закуплено 24 мобильных медицинских комплекса.

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