Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала решение о признании утратившими силу 1259 правительственных актов РСФСР и РФ за период с 1917 по 2002 годы.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа Анна Отке считает, что для жителей Крайнего Севера очень важно сохранить государственные гарантии.

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Такое мнение сенатор высказала, комментируя подписанное Председателем Правительства РФ Постановление о признании утратившими силу 1259 правительственных актов РСФСР и РФ за период с 1917 по 2002 годы. Постановление принято с целью упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику, так как многие положения российского законодательства содержат устаревшее регулирование или имеют статус «действующие», но при этом не применяются на практике.

Анна Отке напомнила, что документ вступит в силу 1 февраля 2020 года, за исключением нескольких пунктов, которые начнут действовать 1 января 2021 года. Правительством Российской Федерации готовится также проект Постановления «О признании не действующими на территории российской Федерации актов СССР и их отдельных положений».

Документ вступит в силу 1 февраля 2020 года

«Оба документа прошли широкое общественное обсуждение. Были учтены предложения всех заинтересованных лиц», — отметила Анна Отке.

Законодатель особо подчеркнула, что, согласно информации Министра юстиции РФ, данные документы не отменяют актов, устанавливающих районные коэффициенты к заработной плате, пособиям, стипендиям и компенсациям, актов в сфере развития Северного оленеводства, а также защиты притундровых лесов. Кроме того, в них не включены акты СССР и РСФСР, имеющие правоустанавливающий характер, регулирующий вопросы исторического и культурного значения, определяющие перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников, содержащие действующие социальные нормы.

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