Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ рассказал о планах палаты в сфере бюджетного и финансового законодательства.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области рассказал о планах палаты в сфере бюджетного и финансового законодательства.

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«В весеннюю сессию мы займемся предложениями по формированию концепции федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, продолжим мониторинг реализации национальных проектов, работу над предложениями по сокращению дифференциации регионов по уровню и темпам социально-экономического развития, обеспечению сбалансированности региональных бюджетов».

Парламентарий сообщил, что продолжится работа по совершенствованию законодательства в сфере потребительского кредитования.

Николай Журавлев напомнил, что на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, направленный на повышение ответственности за нелегальную деятельность по выдаче займов, а также законопроект, совершенствующий механизм сбора данных в бюро кредитных историй с целью расчета предельной долговой нагрузки граждан.

«Мы рассчитываем на рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность блокировки сайтов в сети интернет, распространяющих рекламу финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и вредоносное программное обеспечение».

Рассчитываем на рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность блокировки сайтов, распространяющих рекламу финансовых пирамид

Сенатор указал, что планируются к принятию также законопроекты, предусматривающие либерализацию валютного законодательства для филиалов российских компаний за рубежом и категоризацию инвесторов – физических лиц с целью обеспечения защиты от рисковых финансовых активов.

По его словам, возможны изменения в сфере ОСАГО в части индивидуализации тарифа и регулирования возвратного лизинга для физических лиц.

«К рассмотрению также готовится наш законопроект, стимулирующий девалютизацию и развитие нового инструмента для сбережений в золотовалютных слитках, а также проект закона, расширяющий круг участников системы страхования вкладов и повышающий сумму возмещений в особых случаях. Продолжится доработка законопроектов в рамках цифровизации финансового рынка в части введения в правовое поле площадки маркетплейс, электронного архива, сбора биометрических данных кредитными организациями для дистанционного обслуживания граждан», — сказал сенатор.

Предстоит также доработка законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, направленного на стимулирование инвестиционной активности.

«Что касается налогового законодательства, планируется распространение льготного режима налогообложения, используемого самозанятыми гражданами, на территорию всей страны с середины года. Рассчитываем на расширение видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Будут уточнены условия применения налоговой ставки по налогу на прибыль медицинских организаций. Мы также подготовили рекомендации по итогам совместного выездного заседания двух комитетов СФ на тему совершенствования налогового законодательства для субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых в том числе проведение детального анализа налоговых поступлений в бюджет и соразмерности нагрузки в целях принятия решения о снижении налогового бремени, особенно для микропредприятий», — сказал Николай Журавлев.

«В сфере государственных закупок мы также ждем дальнейшего совершенствования законодательства в части оптимизации процедур заключения контрактов, в том числе закупок малого объема через электронные магазины, с целью повышения эффективности расходования средств в рамках реализации национальных проектов», — указал сенатор.

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