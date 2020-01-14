Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Артек14.01.2020 18:30

«Первая космическая» смена в МДЦ «Артек»

Роскосмос объявляет конкурсный отбор «Проекты и инициативы в области науки и техники на космическую тематику» в рамках образовательной программы Международного детского центра «Артек», которая пройдет с 2 апреля по 23 апреля 2020 года. Она направлена на популяризацию истории отечественной и мировой космонавтики, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере национального героя — космонавта, ученого, конструктора, развитие различных направлений аэрокосмического образования, научно-исследовательской деятельности обучающихся.

В соответствии с Правилами приема детей в конкурсе могут участвовать учащиеся 5-11 классов средней общеобразовательной школы, которым на момент проведения смены исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно:

победители, призеры, лауреаты городских, региональных, межрегиональных, республиканских, общероссийских и международных конкурсов, олимпиад и чемпионатов научно-технического и инженерного направлений на космическую тематику;

команды-лауреаты детских научно-образовательных и инженерно-технических проектов Роскосмоса;

победители и призёры чемпионата воздушно-инженерной школы CanSat;

победители и призеры региональных, национальных, международных чемпионатов WorldSkills Russia Juniors по компетенции «Инженерия космических систем»;

победители, призеры и лауреаты конкурса «Космос».

С положением конкурса можно ознакомиться на сайтах Организаторов Госкорпорации «Роскосмос» http://www.roscosmos.ru и МДЦ «Артек» http://artek.org.

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