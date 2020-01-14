Source: Russia – Council of the Federation

Только совместными усилиями федерального центра и регионов можно улучшить положение женщин во всех сферах жизни общества, считает вице-спикер СФ.

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило рекомендации по формированию региональных планов и управленческих механизмов, направленных на улучшение положения женщин. Регионы должны активнее включиться в эту работу. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

В декабре прошлого года Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации в 2019–2022 гг. Национальной стратегии в интересах женщин, который предусматривает меры по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах. «Этот комплексный документ охватывает самые актуальные направления и меры социально-экономической поддержки женщин. Совет Федерации принимал активное участие в его подготовке. План включает проведение третьего Евразийского женского форума», — сказала вице-спикер СФ.

По ее словам, региональные планы должны учитывать мероприятия по созданию условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшению их экономического положения, обеспечению роста благосостояния, расширению участия в общественно-политической жизни. «В плане могут содержаться дополнительные разделы, необходимые для успешного достижения целей Стратегии, с учетом специфики положения и возможностей женщин в субъекте Федерации».

Региональные планы должны учитывать мероприятия по созданию условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов

В рекомендациях отмечена важность участия регионов в проектной деятельности Совета Евразийского женского форума, обратила внимание Галина Карелова. «Советом совместно с профильными министерствами и женскими общественными организациями сформированы 20 проектов, направленных на повышение роли женщин во всех сферах жизни общества: промышленности, цифровой экономике, экспортной деятельности, развитии территорий, корпоративной благотворительности. Совет разрабатывает и применяет новые технологии по продвижению корпоративных программ поддержки женского лидерства и социальных лифтов для женщин».

Проекты Совета Евразийского женского форума охватывают все значимые направления, в рамках которых должны разрабатываться меры по улучшению положения женщин в субъектах Федерации. «Только совместными усилиями федерального центра и регионов можно успешно достичь поставленных Национальной стратегией целей», — подчеркнула вице-спикер СФ.

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