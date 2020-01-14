Сборная России вышла в лидеры общекомандного зачёта III зимних юношеских Олимпийских игр Лозанне

Source: Russia Ministry of Sport

13 января на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) российские спортсмены завоевали пять медалей, четыре из них в фигурном катании и одну в конькобежном спорте.

В танцах на льду победили россияне Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, набравшие по сумме ритм-танца и произвольного танца 164,63 балла. «Серебро» у ещё одной нашей пары Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого (159,15). Замкнули тройку призёров американцы Джеффри Чен / Катарина Вольфкостин (152,43).

В женском катании россиянки Ксения Синицына (200,03) и Анна Фролова (187,72) заняли соответственно второе и третье места. «Золото» выиграла представительница Республики Корея Ю Ен (214,00).

В соревнованиях по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 1500 м серебряную медаль завоевал россиянин Павел Таран (1 минута 53,74 секунды). Победу одержал японец Арито Мотонага (1:52.24). «Бронза» у американца Джонатана Тобона (1:55.67).

Сборная России возглавила общекомандный зачёт с четырьмя золотыми, пятью серебряными и двумя бронзовыми медалями. Вторые – швейцарцы (4-3-3), третьи – японцы (3-1-1).

В III зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие спортсмены 14-18 лет из более 70 стран. Разыгрываются медали в 16 видах спорта. Соревнования завершатся 22 января.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет фигуристов Ирину Хавронину / Дарио Чиризано, Софью Тютюнину / Александра Шустицкого, Ксению Синицыну и Анну Фролову, конькобежца Павла Тарана, а также их тренеров с медалями ЮОИ-2020 и желает новых победных выступлений!

Фото: Андрей Голованов и Наталья Пахаленко / Служба информации ОКР

Пресс-служба Минспорта России

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