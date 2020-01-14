Сегодня в «Эфире» о положительном опыте работы прокуроров Венгрии, надзоре за исполнением законодательства в сфере лесопользования, работе органов прокуратуры Калужской и Орловской областей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новые сюжеты средств массовой информации о работе органов прокуратуры Калужской и Орловской областей, ставшие участниками ежегодного конкурса, будут транслироваться в рубрике «Субъект права».

В рубрике «Мир и порядок» в рамках цикла передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров» расскажем об особенностях прокурорского надзора и уровне взаимодействия с прокуратурой Венгрии.

О том, как осуществляется надзор за соблюдением законодательства в сфере лесопользования прокурорами Северо-Кавказского федерального округа, расскажем в рубрике «Криминальный тренд».

Программа «Эфир» на вторник 14 января 2020 года:

· Субъект права. Итоги всероссийского конкурса на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. Калужская и Орловская области.

· Логика закона. Взаимодействие прокуроров с гражданами через портал госуслуг.

· В процессе. Как убедить присяжных? Итоги рассмотрения судом уголовного дела о покушении на убийство в Тамбовской области (помощник прокурора города Котовска Юрий Михайлов).

· Криминальный тренд. Чем дальше в лес… О надзорной деятельности управления Генеральной прокуратуры российской Федерации в СКФО в сфере лесопользования.

· Дело жизни. Повышение квалификации и профессиональная переквалификация прокурорских работников.

· Мир и порядок. Цикл передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров». Венгрия.

· В процессе. Возмездие. После Нюрнберга.

· Криминальный тренд. Прокурорский надзор за расследованием уголовных дел о налоговых преступлениях.

· Субъект права. Вместе против коррупции. Прокуратуры Архангельской области, Магаданской области, Новгородской области, Ставропольского края, Республики Крым.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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