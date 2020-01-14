Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил ветеранов Воронежской области с юбилеями.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области поздравил с юбилеями ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе.

Сергей Лукин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

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Сергей Лукин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

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Сергей Лукин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

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Сергей Лукин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

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Сергей Лукин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

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Сергей Лукин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

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Сергей Лукин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

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Сергей Лукин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

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Сразу трое ветеранов Великой Отечественной войны отметили в январе наступившего года значимые даты. 90-летний юбилей отпраздновал участник Великой Отечественной войны Анатолий Кухтин. В 14 лет он охранял Северную железную дорогу, остававшуюся в распоряжении советских войск, и был участником боёв под Ленинградом. Воронежцы Василий Кучменко и четырежды награжденный медалью «За отвагу» Владимир Подрезов – отметили свое 95-летие.

2020-й год – знаменательный для нашей страны. Россия готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

«2020-й год – знаменательный для нашей страны. Россия готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, – отметил Сергей Лукин. «К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше. Сегодня в Воронежской области проживает немногим более 1200 участников Великой Отечественной войны, в Воронеже – 576, а в нашем Советском районе 105. Это золотой фонд нашей истории. Мы бережно относимся к этим людям. Стараемся помогать и поддерживать. Встречи с ветеранами крайне важны для всех, ведь ветераны — это связующее звено между поколениями. Живые свидетели тех событий, которые не позволяют искажать и переписывать историю в интересах отдельных политиков ряда государств», – подчеркнул Сергей Лукин.

Как отметил сенатор, сегодня важно проявлять особую заботу о ветеранах. «Меры государственной поддержки участников Великой Отечественной войны сегодня являются достаточно значимыми. За последние несколько лет удалось повысить пенсии, улучшить качество медицинского обслуживания, расширить число льгот».

В мероприятии приняли участие глава управы Советского района Олег Копытин и председатель районного Совета ветеранов Виктор Миронов.

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