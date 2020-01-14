Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное14.01.2020 12:39

Технология параллельного проектирования в ЦНИИмаш

В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), входящем в Госкорпорацию «Роскосмос», завершён первый этап работ по внедрению технологии параллельного проектирования в практику основных направлений деятельности института. В сотрудничестве с Космическим центром Сколковского института науки и технологий (Сколтех) выполнен пилотный системный проект параллельного проектирования космической группировки для мониторинга акватории Северного морского пути. В рамках проекта создан рабочий прототип отраслевого Центра параллельного проектирования на базе ЦНИИмаш.

Работы выполнялись в соответствии со стратегией цифровой трансформации ракетно-космической отрасли. Целью работ является перевод на современную технологическую платформу бизнес-процессов ранних стадий разработки и научно-технической экспертизы космических программ и проектов отрасли.

Именно на ранних этапах проекта закладываются решения, определяющие его успех, включая формирование и верификацию требований, выбор технического облика на основе разработки и анализа альтернатив, реалистичную и оперативную оценку стоимости, сроков и рисков проекта.

Согласно статистике, до 80% проектных ошибок, и, соответственно, неудач проектов, формируется на ранних этапах проектирования в рамках НИОКР из-за недостаточной проработки системных решений программ и проектов. Эффективным инструментом снижения рисков таких ошибок являются Центры параллельного проектирования (ЦПП).

На следующих этапах работы планируется развитие методологического, программно-аппаратного и нормативного обеспечений для внедрения технологии параллельного проектирования в ракетно-космической отрасли и создания полнофункционального отраслевого ЦПП на базе ЦНИИмаш.

Проводимые работы находились под пристальным вниманием руководства и ведущих специалистов Госкорпорации «Роскосмос» и ЦНИИмаш. Генеральный директор ЦНИИмаш Сергей Коблов, его заместители Дмитрий Чернов, Дмитрий Харитонов, Иван Юдаков, научный руководитель прикладных исследований Николай Паничкин, директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин, заместитель директора департамента перспективных проектов Андрей Буравин и другие специалисты ракетно-космической отрасли неоднократно присутствовали на рабочих сессиях параллельного проектирования для ознакомления с данной технологией в действии и оценки её эффективности.

Как отметил директор Департамента цифрового развития Госкорпорации «Роскосмос» Константин Шадрин: «Работы ЦНИИмаш по внедрению в отрасли технологии параллельного проектирования носят прорывной характер и актуальны для решения задач повышения оперативности и качества принятия решений по перспективным космическим программам и проектам, при экспертизе нештатных ситуаций.Технологическая платформа ЦПП является эффективным инструментом формирования системы управления корпоративными знаниями и создания отраслевой онтологической модели управления космической деятельностью через консолидацию в ней баз данных, библиотек алгоритмов, программ, модельных решений и другой информации в области разработки ракетно-космической техники. В связи с этим, приоритетной задачей должно стать обеспечение информационной безопасности при создании и функционировании ЦПП».

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