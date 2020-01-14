Т. Кусайко: Новое оборудование для онкослужбы региона улучшит качество ранней диагностики злокачественных образований

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в совещании Правительства Мурманской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в совещании Правительства Мурманской области.

Основное внимание было уделено вопросам работы коммунальных служб в связи со снегопадами, а также уборке муниципалитетов от снега и наледи в период новогодних праздников.

Татьяна Кусайко приняла участие в совещании Правительства Мурманской области

Сенатор отметила, что по данным территориального управления Росгидромета, за два последних месяца прошлого года количество выпавших осадков на 43 проц. превысило показатель за аналогичный период 2018 года.

Мурманская область — регион с непростыми климатическими условиями, поэтому должны быть созданы все условия, чтобы жители могли безопасно передвигаться, без угрозы здоровью

«Мурманская область — регион с непростыми климатическими условиями, поэтому должны быть созданы все условия, чтобы жители могли безопасно передвигаться, без угрозы здоровью. Этим вопросам глава региона и руководители муниципалитетов уделяют самое пристальное внимание», — сообщила Татьяна Кусайко.

Также в ходе совещания министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал об обеспечении онкологической службы региона медицинским оборудованием.

Татьяна Кусайко приняла участие в совещании Правительства Мурманской области

«На эти цели было выделено более шестисот двадцати миллионов рублей из федерального бюджета. Были закуплены маммографы, аппараты УЗИ экспертного класса, оборудование в оперблоки. Это все необходимо для ранней и более точной диагностики злокачественных образований, повышения качества медицинской помощи в целом», — заключила Татьяна Кусайко.

По ее словам, новое оборудование для онкослужбы региона улучшит качество ранней диагностики злокачественных образований.

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