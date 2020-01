Valsts prezidents: topošais Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums ir būtisks demokrātijas kvalitātei

Valsts prezidents Egils Levits paudis savu viedokli Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par likumprojektu “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”, kas tiek apspriests virzīšanai uz otro lasījumu Saeimā. Jautājums, ko regulēs likums, Valsts prezidenta ieskatos, Latvijas sabiedrībai ir ļoti būtisks, jo tas ietver vairākus virzienus, kas nostiprina sabiedrisko mediju kvalitāti un veicina to spēju pildīt savus pienākumus atbilstoši demokrātiskas valsts principiem. Valsts prezidents uzskata, ka, “neraugoties uz sociālo mediju lomas pieaugumu, tieši demokrātiskā diskursa telpas nodrošināšanai joprojām ir svarīgi mediji. Mērķtiecīgi šo funkciju pilda tieši sabiedriskie mediji, tādēļ tiem ir jāuzstāda augsti demokrātiskās atbildības, profesionālās kvalitātes un ētikas standarti, kas pozitīvi ietekmēs visu Latvijas mediju telpu”. Komentējot likumprojektu, E. Levits pievērsies tā mērķiem un pamatprincipiem, sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai un kontrolei, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, valdei un galvenajam redaktoram, Ombuda izveidei un darbībai, kā arī sabiedrisko mediju finansēšanas jautājumiem. Detalizētāk ar Valsts prezidenta Egila Levita viedokli un ierosinātajām redakcionālajām izmaiņām var iepazīties Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnes sadaļā “Darbība likumdošanas jomā”.

