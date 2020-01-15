Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам прокомментировал выступление главы государства.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области прокомментировал Послание Президента России Федеральному Собранию.

«Лейтмотивом, прошедшим красной линией буквально через все Послание Президента, стали соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение их благосостояния, принятие государственных решений исключительно с учетом интересов и мнения населения России», — сказал сенатор.

Смотрите также

«В данном случае не являются исключением и предложенные главой государства изменения в главный закон страны – Конституцию Российской Федерации, которые должны быть направлены именно на благополучие наших граждан», — отметил он.

Глава государства поставил задачу – еще с большей ответственностью проанализировать приоритеты федерального бюджета, так как достижение обозначенных целей потребует значительных ресурсов

Андрей Епишин подчеркнул, что Президент поставил конкретные задачи и озвучил четкие направления их реализации: демография, поддержка семьи, образование, здравоохранение, экология, стимулирование развития бизнеса. «Далее руководитель страны акцентировал внимание на инструментах переформатирования систем государственной власти и требованиях к их представителям, где опять же во главу поставлены интересы граждан России как главной ценности нашего государства».

Сенатор сообщил, что ежегодно сразу же после оглашения Президентом Послания Совет Федерации утверждает план по его реализации. «Отмечу, что серьезная и оперативная работа будет исполняться и Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам. Глава государства поставил задачу – еще с большей ответственностью проанализировать приоритеты федерального бюджета, так как достижение обозначенных целей потребует значительных ресурсов. Повышение уровня доходов российской семьи, продление программы материнского капитала и выплата его уже при рождении первого ребенка, увеличение количества бюджетных мест в ВУЗах, модернизация первичного звена здравоохранения и решение кадровой проблемы в медицине, строительство современных учреждений здравоохранения потребуют помимо законодательной поддержки максимально верного финансового расчета».

MIL OSI