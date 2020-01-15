А. Клишас: Неправильная эксплуатация пиротехники может причинить серьезный ущерб здоровью или стать причиной пожара

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддерживает предложение о запрете продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края поддержал предложение о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним, введении административной ответственности за реализацию такой продукции детям по аналогии с ответственностью за продажу сигарет и алкоголя, а также о проверке качества такой продукции.

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Сенатор отметил, что в настоящее время согласно пункту 3 части 1 статьи 1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административная ответственность устанавливается по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. «При этом необходимо отметить, что нормы Кодекса не являются нормами материального права и не могут вводить запрет на продажу пиротехнических изделий. Таким образом, для того, чтобы имелось основание для установления административной ответственности за продажу пиротехнических изделий, необходимо, чтобы указанный запрет был установлен иным федеральным законом или нормативным правовым актом».

Для того, чтобы имелось основание для установления административной ответственности за продажу пиротехнических изделий, необходимо, чтобы указанный запрет был установлен иным федеральным законом или нормативным правовым актом

По его словам, отдельные нормы, касающиеся розничной продажи пиротехнических изделий, содержатся в ряде нормативных правовых актов, например, в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», в Требованиях пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий. В частности, реализация пиротехнических изделий запрещается лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение). «Однако, необходимо отметить, что даже в 16 лет подросток не может обеспечить необходимую безопасность себе и окружающим при использовании салютов и фейерверков, что и подтверждают ленты новостных агентств и ленты социальных сетей».

Андрей Клишас подчеркнул, что неправильная эксплуатация пиротехнических изделий способна причинить серьезный ущерб здоровью человека или стать причиной пожара.

«Учитывая, что данный вопрос касается обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан, наш Комитет всецело поддерживает целесообразность предлагаемого направления работы по закреплению в регулирующем законодательстве запрета на продажу пиротехнических изделий указанным лицам и усилению мер контроля за качеством реализуемой продукции указанного сегмента», — заявил парламентарий.

«При этом необходимо отметить проводимую в настоящее время на площадке Правительства РФ работу по реформированию контрольно-надзорной деятельности и актуализации обязательных требований, а также синхронизированную с ней работу по подготовке нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — заключил он.

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