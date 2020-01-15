В. Васильев: Запрос в обществе на перемены отражен в Послании в полной мере

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обратил внимание на то, что в Послании обозначена серьезнейшая проблема, без решения которой невозможно достичь всех ранее сформулированных задач – это темпы роста нашей экономики, которые должны быть существенно выше.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию.

Как считает сенатор, глава государства выступил с Посланием в самом начале года, поскольку считает, что нельзя затягивать с решением злободневных задач развития страны, которые должны осуществляться в прямом диалоге с гражданами.

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По словам парламентария, в этом году Владимир Путин начал Послание с проблем демографии, как важнейшей задачи развития страны, определив тем самым во многом социальную направленность Послания. В этой связи, считает Валерий Васильев, серьезно усиливается роль регионов по реализации так называемого социального контракта, который предусматривает существенную роль субъектов Федерации по переподготовке и трудоустройству граждан, которые регионы смогут осуществлять в том числе и за счет дополнительных федеральных субсидий.

Серьезно усиливается роль регионов по реализации так называемого социального контракта

При этом важно, сказал сенатор, что показателем результативности работы региональных властей должно стать не количество заключённых социальных контрактов, а реальное снижение бедности. Президент акцентировал внимание на том, что люди действительно должны иметь возможность двигаться вперед в профессиональном плане, в получении дополнительных знаний, умений и навыков и, как результат, брать на себя ответственность за конкретные дела. И этому должны способствовать темпы изменений качества и уровня их жизни, и изменения должны усиливаться с каждым годом, причем с ощутимыми для граждан результатами, подчеркнул парламентарий.

Еще один весомый шаг, который потребует серьезных усилий в каждом субъекте РФ – это обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс, поскольку потребуется создание во всех школах соответствующей инфраструктуры, закупка оборудования, налаживание системы снабжения качественными продуктами и т. д. И эту задачу территории должны решить в ближайшие два-три года, чтобы не позднее 1 сентября 2023 г. младшие школьники во всех регионах были обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.

По мнению сенатора, важно понимать, что решение этой проблемы будет достигаться за счет совместных усилий федеральной, региональной и местных властей.

Валерий Васильев обратил внимание на то, что в Послании обозначена серьезнейшая проблема, без решения которой невозможно достичь всех ранее сформулированных задач – это темпы роста нашей экономики, которые должны быть существенно выше. На это должны быть направлены усилия в самых разных областях.

На сегодняшний день сформированы такие объемы резервов, которые не только гарантируют стране устойчивое развитие, но и позволяют часть средств инвестировать в экономику

Принципиально важно, по словам Валерия Васильева, что на сегодняшний день сформированы такие объемы резервов, которые не только гарантируют стране устойчивое развитие, но и позволяют часть средств инвестировать в экономику. И здесь акцент сделан именно на инвестициях в инфраструктурные проекты, в том числе в строительство автомобильных обходов крупных городов, магистралей между областными центрами, выходов на федеральные автотрассы. Сенатор подчеркнул, что это даст возможность комплексного развития регионов и создание межрегиональных проектов, а значит и позволит активней развиваться малому бизнесу, туризму и другим сферам.

«Фактически Президент сформулировал новые цели и задачи как для Федерального Собрания, так и для Правительства, а также новые обязательства государства, которые предстоит начать реализовывать как в этом, так и в последующие годы. Запрос в обществе на перемены отражен в Послании в полной мере», — заявил Валерий Васильев.

«Работать по старинке уже не получится, и федеральная, и региональная, и местная власть должны соответствовать высоким требованиям и стандартам государственно-гражданского партнёрства. Кроме того, столь широкие социальные обязательства потребуют пересмотра как федерального, так и региональных бюджетов».

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