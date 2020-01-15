В Калужской области прокуратура потребовала признать запрещенной информацию о продаже частей особо ценных животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Кировская межрайонная прокуратура Калужской области выявила случаи незаконного оборота частей особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.

Так, в ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой выявлено четыре сайта, на которых предлагалось приобрести шкуру Снежного барса, включенного в перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Для осуществления покупки необходимо было связаться по телефону или по электронной почте, указанным в объявлении.

Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещено распространять информацию, побуждающую к совершению действий, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность и способствующую им.

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, предусмотрена уголовная и административная ответственности.

В целях исключения доступа неопределенного круга лиц к указанным Интернет-сайтам прокуратура обратилась в Кировский районный суд Калужской области с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Доступ к указанным интернет-ресурсам в настоящее время заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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