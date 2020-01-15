В. Матвиенко: Высказанные в Послании Президента предложения усиливают роль Совета Федерации как палаты регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Глава верхней палаты парламента прокомментировала Послание Президента России Федеральному Собранию.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга прокомментировала Послание Президента России Федеральному Собранию.

По ее мнению, вопросы демографии – ключевые в Послании главы государства. «Президент изложил точные, взвешенные, продуманные предложения – систему дополнительных мер по улучшению демографической ситуации и вывода из бедности семей с детьми».

Президент изложил точные, взвешенные, продуманные предложения – систему дополнительных мер по улучшению демографической ситуации и вывода из бедности семей с детьми

В частности, будет продлена программа материнского капитала до 2026 года. Президент России предложил распространить ее и на первого ребенка, а при рождении второго и третьего — материнский капитал существенно увеличится. «Семья должна планировать свою жизнь на перспективу», — уверена Валентина Матвиенко. «Важным является также и предложение Президента России о распространении дополнительных пособий на детей с трех до семи лет».

Глава Совета Федерации обратила внимание на затронутую в Послании тему обеспечения горячим питанием школьников начальных классов. «Для этого необходимо создать условия. Это большая работа, которую обязаны организовать регионы».

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Также значимым считает спикер верхней палаты сделанный Президентом России акцент на повышение роли классных руководителей в школах. «В девяностые годы прошлого века учителя превратились в «урокодателей», а ведь учитель – это и воспитатель, и человек, который несет знания. Это всегда пример для ребенка. Поэтому материальная поддержка классных руководителей очень важна».

Председатель Совета Федерации отметила затронутые в Послании главы государства вопросы кадрового обеспечения здравоохранения, в частности, — целевое обучение. «Важно, что Президент сделал акцент на региональных высших учебных заведениях. Человек будет учиться за государственные деньги на бюджетной основе в своем регионе. Ему будут созданы условия, чтобы он остался там работать».

Валентина Матвиенко остановилась, в частности, на изменениях, которые затронут Совет Федерации. «Они качественно меняют роль Совета Федерации как палаты регионов, а также усиливают прозрачность работы силовых структур и их подотчетность парламенту».

После внесения изменений в Конституции будет четко прописано положение о Государственном совете. И роль губернаторов будет существенно повышена

Валентина Матвиенко считает важным предложенное Президентом закрепление роли и статуса Государственного совета в Конституции РФ. «Государственный совет состоит из руководителей субъектов Федерации в федеративном государстве. За годы своей работы он показал себя очень значимым и очень влиятельным органом. После внесения изменений в Конституции будет четко прописано положение о Государственном совете. И роль губернаторов будет существенно повышена».

«Президент говорил о перераспределении полномочий и об усилении местных органов власти. Это тоже справедливо», — сказала Председатель Совета Федерации, отметив, что за этим должно последовать справедливое перераспределение финансовых ресурсов. «Это затронет уточнение межбюджетных отношений, может быть, налоговые изменения с точки зрения перераспределения источников доходов федерального, региональных и муниципальных бюджетов».

«Давно назрел аудит полномочий между разными уровнями власти», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

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