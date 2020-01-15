В Новогорске состоялся семинар, посвящённый антидопинговым правилам, применимым к III зимним юношеским Олимпийским играм в Лозанне

Source: Russia Ministry of Sport

14 января на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» представители Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства «РУСАДА» провели семинар для спортсменов и тренеров, которые отправляются на «вторую волну» соревнований III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария).

В ходе образовательного мероприятия юным олимпийцам предоставили информацию об антидопинговых правилах, применимых к Играм в Лозанне.

Спикеры рассказали об особенностях осуществления тестирования несовершеннолетних спортсменов, о правах и обязанностях спортсменов во время допинг-контроля, об ответственности за несоблюдение антидопинговых правил.

Спортсменов проинформировали о расположении станций допинг-контроля в Лозанне и Санкт-Морице.

В рамках семинара также обсуждались существующие образовательные он-лайн программы, которые позволяют получить необходимые знания и информацию по антидопинговой тематике.

Участникам напомнили о том, что наиболее удобными инструментами для проверки препаратов на наличие запрещенных субстанций являются русскоязычные сервисы: приложение «Антидопинг-ПРО» и сайт list.rusada.ru.

Особое внимание было уделено необходимости прохождения членам сборных команд обучения при помощи программы Triagonal, которая была разработана для спортсменов, персонала, а также всех заинтересованных лиц, желающих повысить свою грамотность в сфере борьбы с допингом. Аналогичную образовательную платформу используют национальные олимпийские комитеты и антидопинговые агентства Австрии, Андорры, Германии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Словакии, Турции и Франции. По окончании курса успешно прошедшим обучение выдаётся электронный сертификат.

По завершении образовательного семинара все спикеры пожелали членам олимпийской команды России успешно выступить на юношеских Играх в Лозанне.

Напомним, соревнования проходят с 9 по 22 января. В них принимают участие 1872 спортсмена в возрасте 14-18 лет из более 70 стран.

Фото: Савва Тимофеев / Служба информации ОКР

Пресс-служба Минспорта России

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