Source: Russia – Council of the Federation

Глава государства предложил системную программу мер по повышению качества жизни граждан, преодолению бедности, отметила вице-спикер СФ.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию носит социальный характер, заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

«Глава государства, как и в предыдущих посланиях Федеральному Собранию, в определении основных направлений развития страны опирается на общественный запрос. Социальная политика требует тонкого регулирования. Все решения и федерального, и регионального уровня должны обсуждаться и приниматься на основе мнения жителей нашей страны. Президент России регулярно проводит прямые линии, встречается с людьми», — акцентировала вице-спикер СФ.

Президент особое внимание уделил проблемам повышения качества жизни граждан, преодоления бедности. «Бедность – одна из самых острейших проблем, актуальных не только для России, но и для большинства стран мира. У нас в России она в первую очередь касается семей с детьми, многодетных семей. Рождение детей не должно нести риски снижения уровня их благосостояния. По сути, в Послании предложена эффективная система мер поддержки, в числе которых увеличение и расширение программы материнского капитала, продление его действия, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет», — добавила Галина Карелова.

Рождение детей не должно нести риски снижения уровня их благосостояния

Наряду с этим глава государства призвал регионы активнее использовать социальный контракт, который позволяет учитывать особенности и условия жизни каждой семьи. «К сожалению, потенциал механизма не реализован в полной мере. Большинство субъектов Федерации имеют единичную практику его применения. Нужно усилить работу в этом направлении. При этом, как подчеркнул Президент, результатом работы власти должно стать не количество заключенных контрактов, а снижение бедности», — сказал она.

Глава государства отдельно остановился на формировании условий для самореализации, образования подрастающего поколения. «Важно активизировать взаимодействие федерального центра и регионов по созданию дополнительных мест в школах, увеличению количества бюджетных мест в вузах, повышению эффективности системы профессионального роста. В приоритетном порядке необходимо поддерживать региональные вузы», — считает вице-спикер СФ.

«Президент России еще раз подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования первичного звена здравоохранения, в том числе модернизации соответствующей инфраструктуры, устранения дефицита квалифицированных кадров. Предстоит оборудовать новой техникой больницы и поликлиники, повысить эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями. На эти цели дополнительно выделяется финансирование в размере 550 миллиардов рублей», — отметила Галина Карелова.

Говоря о прорывном развитии социальной сферы, глава государства обратил внимание на большое значение применения социальных инноваций. «В этой связи необходимо активнее распространять лучшие практики и проекты регионов, поддерживать новые решения, использовать возможности бизнеса. Только слаженная работа власти, бизнеса и некоммерческого сектора даст ощутимые результаты, позволит значительно повысить качество жизни и уровень благосостояния граждан», — заявила вице-спикер СФ.

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