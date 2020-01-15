В Россию из Австрии экстрадирован гражданин, обвиняемый в убийстве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Австрийской Республики экстрадировали в Россию Гарри Григорянца.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края Григорянц из личных неприязненных отношений убил своего знакомого.

Григорянц скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

В июне 2019 года в связи с установлением его местонахождения на территории Австрии, Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче. В декабре 2019 года он был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Гарри Григорянц доставлен в Москву.

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