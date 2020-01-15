В Ульяновской области прокуратура благодаря прокуратуре двое граждан из числа детей-сирот получили квартиры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Димитровграда Ульяновской области провела проверку соблюдения органами власти законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения жильем граждан, нуждающихся в особой государственной защите. В ходе неё выявлены и пресечены нарушения прав двух юношей, оставшихся в малолетнем возрасте без попечения родителей.

Установлено, что матери и отцы данных жителей региона были лишены родительских прав. В связи с этим несовершеннолетних включили в Список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области.

Вместе с тем прокуратурой выяснено, что региональное министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта свои обязательства не исполняло.

В результате бездействие органа власти повлекло нарушение прав лиц, нуждающихся в особой государственной защите.

В связи с изложенным прокурор г. Димитровграда Ульяновской области направил в суд исковые заявления об обязании регионального министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта предоставить указанным юношам, оставшимся в малолетнем возрасте без попечения родителей, благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда, которые были полностью удовлетворены.

Во исполнение требований прокуратуры непосредственно накануне Нового 2020 года органы власти предоставили сиротам однокомнатные квартиры в новостройке в переулке Гвардейский в городе Димитровграде.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI