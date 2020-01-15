В Ярославле суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 15 января 2020 года, Заволжский районный суд г. Ярославля вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 УФСИН России по Ярославской области.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило размещение на интернет-сайте издания «Новая газета» 20 июля 2018 года видеозаписи, содержащей сцены насилия в отношении одного из осужденных ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области.

В суде установлено, что в июне 2017 года во время проведения воспитательной работы с одним из заключенных, отбывавших наказание в исправительной колонии, мужчина несколько раз его ударил.

В ходе расследования уголовного дела он признал вину, раскаялся в содеянном. Заместителем Генерального прокурора Юрий Пономаревым с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в органах федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации сроком на 2 года с лишением специального звания капитан внутренней службы.

Он взят под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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