Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное15.01.2020 10:06

Интеллектуальная собственность: перспективы для космической отрасли

Госкорпорация «Роскосмос» подписала Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией интеллектуальной собственности «Корпорация РНИИИС».

Целью Соглашения является установление партнерских отношений по организации эффективной учетной политики по выявлению, распределению и закреплению прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности, а также использованию, управлению и защите интеллектуальной собственности при ее коммерциализации, созданию рынка интеллектуальной собственности и институтов инновационной инфраструктуры для решения актуальных задач инновационного развития Роскосмоса и российской ракетно-космической промышленности.

В числе основных направлений, представляющих возможный интерес для сотрудничества, определены следующие:

повышение результативности включения в гражданский оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности;

обеспечение эффективности противодействия обороту контрафактной продукции;

разработка национальных и межгосударственных стандартов в рамках национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481);

подготовка инновационных кадров по вопросам экономики, права и управления интеллектуальной собственностью для предприятий и организаций отрасли.

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