Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное15.01.2020 10:06
Интеллектуальная собственность: перспективы для космической отрасли
Госкорпорация «Роскосмос» подписала Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией интеллектуальной собственности «Корпорация РНИИИС».
Целью Соглашения является установление партнерских отношений по организации эффективной учетной политики по выявлению, распределению и закреплению прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности, а также использованию, управлению и защите интеллектуальной собственности при ее коммерциализации, созданию рынка интеллектуальной собственности и институтов инновационной инфраструктуры для решения актуальных задач инновационного развития Роскосмоса и российской ракетно-космической промышленности.
В числе основных направлений, представляющих возможный интерес для сотрудничества, определены следующие:
повышение результативности включения в гражданский оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности;
обеспечение эффективности противодействия обороту контрафактной продукции;
разработка национальных и межгосударственных стандартов в рамках национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481);
подготовка инновационных кадров по вопросам экономики, права и управления интеллектуальной собственностью для предприятий и организаций отрасли.