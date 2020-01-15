Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала ключевые вопросы, затронутые в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы считает, что одна из важнейших тем, затронутых в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина, связана с выходом страны из так называемой «демографической ловушки».

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По мнению сенатора, можно с уверенностью сказать, что многомиллионное государство взяло курс на повышение благосостояния семей с детьми и обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны. «Об этом говорят меры поддержки, которые сегодня озвучил глава государства».

«От жителей я часто слышала, что помогать необходимо не только тем, у кого родился второй ребенок, но и тем, кто впервые стал родителями. И сегодня Президент сообщил, что материнский капитал будет выплачиваться при рождении первенца, а при рождении второго ребенка увеличен еще на 150 тысяч рублей», — отметила Инна Святенко.

Президент сообщил, что материнский капитал будет выплачиваться при рождении первенца, а при рождении второго ребенка увеличен еще на 150 тысяч рублей

Парламентарий подчеркнула, что государство окажет адресную помощь тем родителям, у кого есть дети в возрасте от трех до семи лет, а доход не превышает прожиточного минимума. «Это действительно важно, ведь, уходя в декрет, семья лишается части своего дохода. Положительным решением также стало и продление программы материнского капитала до 2026 года».

Инна Святенко добавила, что в Послании затрагивалась и тема обеспечения детей горячим питанием. «Важно, что с родителей снят вопрос обеспечения своих детей питанием в школах. Теперь ученики 1–4 классов будут получать бесплатные горячие обеды, а, значит, у родителей не будет дополнительной статьи расходов в семейном бюджете», — сказала сенатор.

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