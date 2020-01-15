Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию.

«Поставленные Президентом задачи консолидируются на единую цель – повышение уровня жизни населения. Важно, чтобы в государственных мерах поддержки отражались реальные запросы граждан», — сказал парламентарий.

Прежде всего, необходимо обеспечить должный уровень финансирования мер государственной поддержки семей с детьми

Николай Журавлев подчеркнул, что, прежде всего, необходимо обеспечить должный уровень финансирования мер государственной поддержки семей с детьми. «Решение демографических задач остается приоритетным направлением работы. Среди тех, которые потребуют дополнительного финансирования из бюджета, — продление детских пособий до семи лет, распространение программы материнского капитала на семьи с первым ребенком с учетом повышения суммы при рождении второго ребенка, обеспечение школьников младших классов бесплатным питанием в школах по всей стране, доплата классным руководителям из федерального бюджета. Внимания также требует дальнейшая реализация программы льготного ипотечного кредитования по сниженной процентной ставке. Все указанные меры будут способствовать обеспечению комфортного, достойного уровня жизни для семей с детьми, которые являются опорой государства и должны быть благополучными и уверенными в завтрашнем дне, чтобы заложить правильные семейные ценности своим детям, быть примером для подражания в обществе».

Смотрите также

«Обеспечив надежную финансовую подушку безопасности, в том числе для реализации социальных обязательств, мы должны решить задачу повышения инвестиций в инфраструктуру для развития регионов. Дополнительным источником финансирования станут средства Фонда национального благосостояния, превышающие отметку в 7 процентов ВВП его ликвидной части. Приоритетными должны быть инфраструктурные проекты, окупаемые, высоко значимые для регионов, их транспортного сообщения и развития других сфер деятельности субъектов РФ», — подчеркнул сенатор.

Николай Журавлев отметил, что необходимо также поддерживать и частные инвестиции. В настоящее время дорабатывается инвестиционный кодекс по защите и поощрению капиталовложений. Важно, чтобы меры поддержки бизнеса были предусмотрены не только для крупных, но и для средних и особенно малых, в том числе венчурных, высокотехнологичных предприятий, современных стартапов.

«Накопленные благодаря грамотной, эффективной финансовой политике в последние годы ресурсы позволяют нам быть уверенными, что взятые обязательства будут реализованы. Именно на такие важные социальные цели и должен направляться профицит бюджета», — указал вице-спикер СФ.

MIL OSI