Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий остановился на ключевых темах Послания главы государства Федеральному Собранию.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия отметил, что в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию заявлена целая серия реальных мер, которые коснутся большой части населения.

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«Глава государства подчеркнул необходимость обеспечения гражданам беспрепятственного доступа к получению социальных услуг и всего того, что им полагается, избегая при этом бюрократических проволочек», — сказал сенатор. По мнению законодателя, граждане должны оперативно получать то, что им положено.

«В Послании Президента прозвучали революционные идеи в хорошем смысле этого слова. И от нас с вами будет зависеть, чтобы все предложенное заработало как можно быстрее», — считает замглавы профильного Комитета СФ.

В Послании Президента прозвучали революционные идеи в хорошем смысле этого слова

Александр Варфоломеев отметил, что по каждому направлению, о котором говорил глава государства, в том числе в здравоохранении, образовании приняты исторические решения.

«Введение целевого обучения, финансовая поддержка классных руководителей в школах — это уникальные меры поддержки, позволяющие решить кадровые проблемы в этих отраслях», — уверен сенатор.

В здравоохранении, кроме нового принципа приема в профильные вузы, будут перестроены все ступени: от комплексной оснащенности первичного звена до создания единого реестра получателей лекарственных препаратов. «Другими словами, люди получили отклик главы государства на все проблемы отрасли здравоохранения», — подчеркнул парламентарий.

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