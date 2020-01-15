По требованию прокурора Хабаровского края региональным министерством имущественных отношений устранены нарушения прав хозяйствующего субъекта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Хабаровского края провела проверку исполнения министерством имущественных отношений региона земельного законодательства при оформлении договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения без проведения торгов на новый срок.

Установлено, что коммерческая организация в целях ведения бизнеса арендовала 10 земельных участков. В преддверии истечения сроков аренды руководитель предприятия обратился в краевой орган с пакетом документов на перезаключение договоров.

В установленный федеральным законодательством 30-тидневный срок государственная услуга предпринимателю министерством не оказана. Проекты новых договоров аренды на 6 земельных участков направлены заявителю спустя 95 дней. По остальным четырем земельным участкам арендные отношения продолжены на неопределенный срок.

На основании постановления прокурора края министр имущественных отношений привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг) в виде штрафа.

По жалобе правонарушителя Центральным районным судом города Хабаровска постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности оставлено без изменения и вступило в законную силу.

В целях устранения нарушений министру имущественных отношений края внесено представление. По результатам его рассмотрения предусмотрено проведение в первом квартале текущего года необходимых кадастровых работ для уточнения границ земельных участков и дальнейшего перезаключения договоров аренды. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Субъектом предпринимательства хозяйственная деятельность на арендованных земельных участках продолжена.

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