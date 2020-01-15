Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Ангара#Протон-М#ПО Полет15.01.2020 10:31

Роскосмос планирует плавный переход на новый тяжёлый носитель

Руководство Госкорпорации «Роскосмос» считает запуск производства универсальных ракетных модулей ракет-носителей «Ангара» на омском Производственном объединении «Полет» (филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приоритетной задачей корпорации.

Осуществляется жесткий контроль за изготовлением в текущем году первых ракет «Ангара», а также их передача заказчику — Министерству обороны Российской Федерации. До завершения реконструкции ПО «Полет» Центр Хруничева планирует выпускать ежегодно две ракеты-носителя тяжёлого класса — «Ангара-А5» и одну лёгкого класса — «Ангара-1.2».

В этой связи на переходный период часть полезных нагрузок будет выводиться с помощью ракеты-носителя «Протон-М», часть — на новых носителях «Ангара». Объем производства ракет «Ангара» после выхода на проектную мощность в год составит: восемь тяжёлого класса и две лёгкого класса.

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