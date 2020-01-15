Российские биатлонисты пополнили копилку сборной новыми наградами III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне

Source: Russia Ministry of Sport

14 января на III зимних юношеских Олимпийских играх Лозанне (Швейцария) российские биатлонисты выиграли три медали.

В женском спринте на 6 км две первые ступени пьедестала почёта заняли россиянки. Алёна Мохова стала двукратной чемпионкой ЮОИ-2020 (несколько дней назад она победила в индивидуальной гонке). Её результат – 18 минут 55,5 секунды. Серебряную медаль завоевала Анастасия Зенова, уступившая победительнице всего 1,9 секунды. Обе девушки промахнулись по одному разу. «Бронза» досталась представительнице Австрии Анне Андексер (+6,1; 1).

В мужском спринте на 7,5 км россиянин Денис Иродов взял «серебро», преодолев дистанцию за 19 минут 36,4 секунды и допустив один промах. Выиграл гонку поляк Марцин Заволь (19:23,8; 1). Бронзовая медаль в активе норвежца Вегарда Тона (+18,5; 1).

Сборная России сохранила лидирующую позицию в общекомандном зачёте с пятью золотыми, семью серебряными и двумя бронзовыми медалями. На втором месте – сборная Швейцарии (5-5-3), на третьем – команда Японии (3-1-1).

В III зимних юношеских Олимпийских играх принимают участие спортсмены 14-18 лет из более 70 стран. Разыгрываются медали в 16 видах спорта. Соревнования завершатся 22 января.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет биатлонистов Алёну Мохову, Анастасию Зенову и Дениса Иродова, а также их тренеров с завоеванием медалей на ЮОИ-2020 и желает новых успехов и высоких достижений!

Фото: Андрей Голованов / Служба информации ОКР

Пресс-служба Минспорта России

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