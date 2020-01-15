Сегодня в «Эфире» торжественное заседание в Генпрокуратуре России в связи с 298-й годовщиной образования российской прокуратуры, ответы на вопросы из интерактивного чата

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Генеральная линия» будет транслироваться торжественное заседание в Генпрокуратуре России, посвящённое 298-й годовщине образования российской прокуратуры.

В полдень официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной и начальник пресс-службы ведомства Татьяна Захарова ответят на вопросы зрителей видеосервиса «Эфир», поступившие в интерактивный чат.

О том, как проходили праздничные мероприятия в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, посвященные Дню работника прокуратуры расскажем в рубрике «Дело жизни».

Сюжеты средств массовой информации о работе органов прокуратуры России, ставшие финалистами ежегодного конкурса, будут транслироваться в рубрике «Субъект права».

Программа «Эфир» на среду 15 января 2020 года:

· Чистая среда. Ответственному обращению с животными быть.

· Генеральная линия. Торжественное заседание в Генеральной прокуратуре Российской Федерации посвящённое 298-й годовщине образования российской прокуратуры.

· Вы в эфире. Вы спрашивали? Мы отвечаем.

· Дело жизни. День работника прокуратуры.

· Логика закона. Осторожно, газ!

· Субъект права. Итоги Всероссийского конкурса на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. Калининградская область, Тюменская область и Республика Хакасия. СЗТП и ЗСТП.

· В процессе. Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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